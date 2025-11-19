GR: sempre più passeggeri sulla linea del Bernina, +71% in tre anni

Il grande successo della linea del Bernina pone la Ferrovia retica (FR) di fronte a diverse sfide. Durante l'alta stagione le capacità sono arrivate al limite. Con prenotazioni facoltative e coincidenze ogni mezz'ora la FR vuole far fronte all'elevata richiesta.

(Keystone-ATS) È un’immagine che si vede spesso: i vagoni del Trenino rosso colmi di passeggeri intenti ad ammirare il paesaggio dell’Engadina e la Valposchiavo. Trovare un posto libero diventa un’impresa. Lo attestano anche le cifre presentate oggi dalla Ferrovia retica in una conferenza stampa di bilancio intermedio del 2025. “Sulla linea del Bernina, il numero di passeggeri per chilometro è aumentato del 71% in tre anni”, scrive la FR in un comunicato. In alcuni finesettimana il tasso di occupazione era superiore al 100%.

Treni pieni e tanto lavoro per il personale

Anche il Bernina Express, fra St. Moritz e Tirano (I), e il Glacier Express, fra Zermatt (VS) e St. Moritz, viaggiano sui binari del successo. Da gennaio a ottobre sulla tratta del Bernina i viaggiatori sono aumentati del 13% rispetto all’anno precedente, ovvero da quasi 370’000 nel 2024 a oltre 416’000 nel 2025. Rispetto al 2019, annata record prima della pandemia, la domanda è aumentata del 68%. Sul Glacier Express le prenotazioni sono aumentate dell’8% nel 2025, avvicinandosi sempre di più ai limiti di capacità.

Un successo a cui non manca il rovescio della medaglia. La FR scrive che il personale è stato ed è tuttora sottoposto a uno straordinario carico di lavoro. Sia per la gestione delle prenotazioni che delle riservazioni, ma anche alle stazioni e a bordo dei treni.

Obiettivo: rafforzare l’esperienza turistica

Per far fronte alla continua domanda in aumento sulla linea del Bernina, la FR ha illustrato oggi diversi approcci. A partire dal 14 dicembre su questa tratta verrà introdotta la prenotazione facoltativa di posti singoli nel traffico regionale. Per assicurarsi un posto i passeggeri potranno pagare un supplemento di cinque franchi sui treni Allegra. Questo “dovrebbe alleggerire la situazione sulla tratta”. Verrà anche modificato l’orario dei Regioexpress St. Moritz – Tirano – St. Moritz. Quattro treni non fermeranno più a Campocologno e a Li Curt.

A lungo termine la FR intende adeguare l’infrastruttura e acquistare nuovo materiale rotabile. Questi ultimi consentiranno di aumentare i posti a sedere. Il piano 2040 prevede collegamenti ogni mezz’ora e fino a 30 minuti più veloci tra St. Moritz – Poschiavo – Tirano, con coincidenze rapide per Milano. Verso nord la Val Poschiavo e Pontresina avranno collegamenti ogni due ore senza cambi per Coira.

L’obiettivo della FR è di aumentare l’efficienza operativa e rafforzare ulteriormente l’esperienza turistica sulla linea del Bernina.