GR: Surses dice sì all’acquisto dell’hotel Cube

Keystone-SDA

Approvazione massiccia ieri alle urne per l'acquisto dell'hotel Cube a Savognin. Il 75% dei votanti ha approvato il credito di 8,9 milioni di franchi per l'acquisto dell'immobile da parte del Comune di Surses. L'hotel verrà trasformato in un ostello per la gioventù.

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(Keystone-ATS) “La riqualificazione dell’infrastruttura esistente in un ostello della gioventù rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo turistico della nostra destinazione”, ha detto il sindaco di Surses, Daniel Wasescha, citato in un comunicato congiunto del Comune, l’ente turistico Val Surses Savognin Bivio e l’associazione svizzera degli ostelli. Quest’ultima gestirà l’attività per conto del Comune.

La struttura aperta nel 2005 è chiusa dal gennaio del 2022. Il proprietario, un imprenditore austriaco, l’estate scorsa ha aperto la possibilità di vendere l’albergo che conta 280 posti letto. Per scongiurare la bancarotta e il seguente rischio per la reputazione turistica della regione, il Comune si è fatto avanti.

Apertura prevista il prossimo inverno

Già a fine febbraio l’assemblea comunale di Surses aveva mandato un segnale positivo, accettando a larga maggioranza il messaggio per la votazione. Ieri, con una partecipazione alle urne del 54%, la volontà di acquistare l’hotel Cube è stata di nuovo confermata.

Ora il Comune di Surses concluderà l’acquisto del terreno e darà avvio alla ristrutturazione dell’immobile. Del credito di 8,9 milioni di franchi 3,7 milioni sono destinati a questi investimenti. L’obiettivo, continua la nota congiunta, è di aprire l’ostello per la prossima stagione invernale.