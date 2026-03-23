Grecia: incidente ferroviario causò 57 morti, processo rinviato

Keystone-SDA

Il processo per l'incidente ferroviario di Tempe, in Grecia, è stato aggiornato al 1 aprile, poco dopo l'inizio oggi a Larissa (Grecia centrale), a causa delle forti tensioni in aula, come osservato da un giornalista dell'agenzia di stampa Afp.

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(Keystone-ATS) I familiari delle 57 vittime del 28 febbraio 2023 hanno espresso la loro rabbia, denunciando quelle che un avvocato ha definito condizioni organizzative “offensive” e un’aula troppo piccola per ospitare le centinaia di persone che volevano assistere al processo.

Oggi nel tribunale della città della regione greca della Tessaglia, era iniziato il processo penale sull’incidente in cui a Tebi, il 28 febbraio 2023, persero la vita molti studenti di ritorno dalle feste del carnevale. È la più grande strage ferroviaria della storia greca: un Intercity partito da Atene e diretto a Salonicco si era scontrato nella notte contro un treno merci che viaggiava sullo stesso binario in direzione opposta. Il capostazione, per un errore umano, aveva indirizzato l’Intercity sul binario sbagliato, ma la tragedia ha suscitato grande rabbia tra i cittadini perché sulla linea non erano operativi i sistemi di segnalamento e di controllo del traffico da remoto che avrebbero potuto evitare lo scontro.

In tutto sono 36 gli imputati: 33 di loro sono accusati di “interferenza pericolosa nel traffico ferroviario con dolo eventuale”, mediante atti che hanno avuto “come conseguenza la morte di un gran numero di persone, gravi lesioni personali a più persone e danni significativi a strutture di pubblica utilità”. Gli stessi 33 imputati sono inoltre accusati di omicidio colposo plurimo e lesioni personali per negligenza plurime. Tra di loro, ci sono il capostazione che aveva indirizzato il treno sul binario sbagliato, due suoi colleghi di turno quel giorno e poi dirigenti dell’Organizzazione statale delle ferrovie elleniche Ose e della società controllata Ergose, responsabili delle infrastrutture.

I dirigenti sono accusati di non avere provveduto a garantire l’attuazione di un progetto che prevedeva l’ammodernamento della rete ferroviaria, con un sistema di segnalamento e di controllo del traffico Etcs.