Macerie e droni: nella zona vietata tra Libano e Israele

È stato un attacco aereo o è esplosa una mina? Il team “Zulu” dell’Observer Group Lebanon ha sentito un boato e scruta l'orizzonte alla ricerca di fumo. Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch

La linea di demarcazione tra Libano e Israele è diventata dopo la guerra del 2024 una terra di nessuno devastata. Abbiamo accompagnato un gruppo di osservatori militari dell’ONU, tra cui uno svizzero, durante un pattugliamento sul lato libanese.

10 minuti

Giannis Mavris

Giannis Mavris

dal Libano Altra lingua: 1 Deutsch de Trümmer und Drohnen: An der No-Go-Zone zwischen Libanon und Israel originale Di più Trümmer und Drohnen: An der No-Go-Zone zwischen Libanon und Israel

Appena scesi dai veicoli, sentiamo in lontananza un forte boato. Circa dieci chilometri a sud-est si alza una colonna di fumo. Il capitano Julien prende il binocolo e descrive ciò che vede, mentre il capo pattuglia, il capitano Leighton, annota. Se il boato sia un attacco o il risultato di un’operazione di sminamento, al momento non è chiaro. Sopra di noi – ben udibile – vola un drone.

È la prima sosta del pattugliamento di un team dell’Observer Group Lebanon, che fa parte della più antica missione delle Nazioni Unite (ONU) nel mondo. Il gruppo di quattro persone è composto oggi dal capitano svizzero Julien, dal capo pattuglia e capitano Leighton della Nuova Zelanda, dal capitano russo Anton e dal traduttore libanese Ali.

Fanno parte della missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la supervisione dell’armistizio (UNTSO) in Libano e come è consueto vengono chiamati solo con i nomi di battesimo degli ufficiali.

Cos’è l’UNTSO? La United Nations Truce Supervision Organization (Organizzazione delle Nazioni Unite per la supervisione dell’armistizio, UNTSOCollegamento esterno) è la più antica missione dell’ONU nel mondo. È stata istituita nel 1948 per monitorare il cessate il fuoco tra Israele e i suoi Stati arabi confinanti. Attualmente, 388 militari e personale civile operano in Libano, Siria, Giordania, Egitto e Israele. Alcuni svolgono missioni di pattugliamento come quella descritta in questo articolo, in più Paesi. In Libano collaborano strettamente con la missione UNIFIL, che dovrebbe essere sciolta alla fine del 2026. Al momento, 14 membri dell’esercito svizzero sono impegnati nell’UNTSO. Sono presenti in tutte le stazioni e nei cinque Stati coperti dal mandato. Anche il capo della missione è svizzero: il divisionario Patrick Gauchat, il più alto ufficiale svizzero nell’ONU. In totale, circa 300 militari svizzeri sono attualmente impegnati in missioni di promozione della paceCollegamento esterno in tutto il mondo.

Ci troviamo ad Al-Qaouzah, un villaggio cristiano a due chilometri dalla Linea Blu, la linea di demarcazione tra Libano e Israele. Gli osservatori militari, sempre disarmati, collocano una bandiera dell’ONU azzurra su una barra di ferro che spunta da un cumulo di macerie. Poco tempo fa quel cumulo era una casa – distrutta nella guerra del 2024. Qui allestiscono oggi la loro prima postazione di osservazione temporanea.

La bandiera serve a identificarli chiaramente. Perché anche loro sono osservati: il drone che ci sorvola probabilmente ci seguirà per tutto il pattugliamento. Non viene però segnalato: “Per farlo, due osservatori di due Stati diversi devono vederlo e non solo sentirlo, così prevedono le nostre regole”. Questa mattina di inizio novembre è piuttosto fosca, la visibilità è ridotta. Di chi è il drone? “Anche se non lo vediamo, riteniamo molto probabile che sia israeliano”, dice il capitano Julien.

Che si tratta di un drone delle Forze armate israeliane (IDF) è evidente. Israele mantiene una sorveglianza serrata sul vicino settentrionale. I droni israeliani operano in tutto il Libano: nella capitale Beirut, nella valle della Bekaa a est e soprattutto nel sud, vicino al confine.

Precedente Seguente Ogni postazione di osservazione temporanea dell’Observer Group Lebanon (OGL) viene contrassegnata con una bandiera blu dell’ONU. Qui nel villaggio di Qouzah, a pochi chilometri dalla linea di demarcazione. Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch L’OGL sorveglia la linea di demarcazione tra Libano e Israele, la cosiddetta Linea Blu. Gli osservatori dell’ONU percorrono la linea e registrano ciò che osservano. Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch Gli osservatori militari sono disarmati. Il loro mandato prevede il monitoraggio del cessate il fuoco tra Israele e i suoi vicini arabi dal 1948. Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch Il villaggio di Ramyeh si trova a un chilometro dalla linea di demarcazione. Come decine di altri villaggi, è stato completamente distrutto dalle forze israeliane. Sullo sfondo è visibile un’antenna israeliana; l’intera zona di confine è sorvegliata. Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch Gli edifici sono stati demoliti con cariche esplosive o macchine edili. Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch Il capitano Julien e il capitano Leighton del team Zulu annotano eventuali novità. Talvolta i combattenti di Hezbollah tornano furtivamente e appendono bandiere per segnalare la loro presenza. Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch Il quartier generale degli osservatori militari si trova nel campo UNIFIL di Naqura, nel sud del Paese, nei pressi della Linea Blu. Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch Fotografia 1

Fotografia 2

Fotografia 3

Fotografia 4

Fotografia 5

Fotografia 6

Fotografia 7

Questi voli violano l’accordo di cessate il fuoco tra Libano e Israele del novembre 2024. Il mandato dell’Observer Group Lebanon prevede di registrare e segnalare tali violazioni. Gli osservatori rispettano rigorosamente l’imparzialità dell’ONU: durante il pattugliamento non si sentono supposizioni e il linguaggio che usano quando parlano con me resta prudente.

La regione è una roccaforte del gruppo sciita Hezbollah. Dopo l’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023, Hezbollah ha iniziato a lanciare razzi contro Israele, che ha reagito: in una guerra breve e sanguinosa nel 2024 ha decimato la leadership di Hezbollah e distrutto gran parte del suo arsenale. Da allora l’organizzazione è militarmente indebolita, ma continua a influenzare la politica libanese.

Gli osservatori registrano le violazioni

Proseguiamo verso la linea di demarcazione. Dal punto di osservazione si vedevano alcuni villaggi e ovunque edifici distrutti. Ma non come a Ramiyah, dove siamo appena arrivati: il villaggio è completamente raso al suolo, restano solo scheletri di cemento, cumuli di macerie ovunque e molte strade sono impraticabili. Ci sono ancora numerosi ordigni inesplosi.

Ramiyah è uno dei tanti villaggi distrutti dall’esercito israeliano. Tutto ciò che si trovava entro circa un chilometro dalla Linea Blu non esiste più. “Gli edifici sono stati colpiti prima da raid aerei e artiglieria, poi demoliti con cariche esplosive”, spiega il capitano Julien.

Israele ha creato lungo tutta la Linea Blu questa zona cuscinetto, dove non è consentita alcuna ricostruzione. Mentre nei villaggi più lontani la popolazione è in parte ritornata, luoghi come Ramiyah sono diventati zone con accesso vietato. Chi tenta di tornare viene respinto con colpi di avvertimento o con droni che sganciano granate stordenti. Tra le macerie di Ramiyah pendono ancora immagini di martiri e bandiere – Hezbollah vuole far capire che non intende andarsene.

Da Ramiyah possiamo vedere anche un avamposto israeliano. L’esercito israeliano mantiene ancora cinque avamposti illegali in territorio libanese – anche questo è una violazione dell’accordo di cessate il fuoco. Vediamo pure torri radio e un muro di confine che si estende lungo tutta la Linea Blu. Questo muro serve a impedire attacchi dal territorio libanese.

Contenuto esterno

La pressione sul Libano aumenta

A Ramiyah vivevano prima della guerra circa 3’000 persone, tutte fuggite verso nord. Un ritorno sembra impossibile, almeno finché non si troverà una soluzione politica.

Nei giorni precedenti al pattugliamento, l’esercito israeliano ha attaccatoCollegamento esterno obiettivi nel sud del Libano e nella valle della Bekaa. Diverse persone sono state uccise e molte ferite. Israele ha dichiarato che si trattava di membri di Hezbollah e accusa l’organizzazione di ricostituire il proprio arsenale, il che è vietato dall’accordo di cessate il fuoco.

Secondo i media israeliani, dall’accordo in poi sarebbero stati uccisi oltre 300 membri di Hezbollah, mentre l’ONU parla di più di 100 vittime civili.

A Beirut, molti temono un nuovo conflitto: ora che a Gaza la situazione è più calma, Israele potrebbe sferrare il colpo finale contro Hezbollah. Per il Paese già duramente provato, sarebbe uno scenario da incubo: nel 2024 ci sono stati migliaia di morti e oltre 1,2 milioni di persone sfollate, quasi un quinto della popolazione. Ancora oggi decine di migliaia di civili non sono potuti tornare nelle proprie case.

In base all’accordo, Hezbollah deve ritirarsi dal sud del Libano e consegnare le armi al governo libanese. Sul grado di attuazione di questa misura le opinioni sono discordanti. “La presenza dell’esercito libanese nel sud è comunque aumentata nell’ultimo anno”, afferma il capitano Julien.

Il capitano svizzero Julien è di stanza in Libano per l’UNTSO da questa estate. Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch

Gli attacchi israeliani e la crescente pressione diplomatica degli Stati Uniti per disarmare Hezbollah rappresentano un grave problema per il governo libanese: in caso di scontro aperto, nel Paese si teme un nuovo conflitto civile.

Gli osservatori militari resteranno ancora a lungo

La nostra pattuglia prosegue attraverso diversi villaggi della regione. Quando possibile, gli osservatori interagiscono con la popolazione, incontrano le autorità locali, parlano con i contadini del raccolto. “L’ONU gode di una buona reputazione nella regione. Per la gente che risiede qui, la sua presenza significa che il mondo sta guardando”, dice il capitano Julien.

A pranzo mangiamo in un ristorante: ci servono dei lahm bi ajeen appena sfornati, una sorta di focaccia ripiena di carne macinata. Nel locale sono abituati alla presenza dei soldati dell’ONU, alcuni giovani chiedono di fare una foto soltanto con me. Manderanno l’immagine del volto sconosciuto a Hezbollah? Alla mia domanda, il capitano Julien alza le spalle.

Al termine del pattugliamento, gli osservatori militari redigono il loro rapporto nella base ONU di Naqura. Nel frattempo, si è saputo che il boato che avevamo udito all’inizio del pattugliamento era dovuto a un attacco dell’esercito israeliano contro un’auto in un villaggio vicino. L’obiettivo sarebbe stato un membro di Hezbollah. Ci sono stati un morto e alcuni feriti. E nei prossimi giorni ci saranno altri attacchi simili.

Quale futuro attende l’UNTSO? Il mandato della missione UNIFIL, la Forza d’interposizione in Libano delle Nazioni Unite, molto più ampio, dura fino alla fine del 2026, poi la sua presenza in Libano sarà progressivamente ridotta. Di conseguenza, l’UNTSO acquisirebbe maggiore peso – in una regione sottoposta da decenni a forti tensioni.

Ma nessuno si azzarda a fare previsioni: qui, un anno è un lasso di tempo lunghissimo.

A cura di Benjamin von Wyl

Tradotto con il supporto dell’IA/lj

