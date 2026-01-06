Oggi in Svizzera

Il sindaco Nicolas Féraud ha risposto oggi alle domande della stampa insieme alle colleghe e ai colleghi del Municipio di Crans-Montana.

Dopo la catastrofe di Crans-Montana, il Municipio del Comune vallesano ha informato oggi, in una conferenza stampa e in un comunicato, sullo stato degli accertamenti, menzionando delle lacune nei controlli antincendio e le prime misure intraprese .

Il bar in cui si è verificato il rogo a Capodanno era stato controllato per il rispetto delle norme antincendio nel 2016, nel 2018 e nel 2019, quando furono chiesti degli interventi. Dal 2020 non ci sarebbero più stati controlli, sebbene la legge vallesana prescriva verifiche annuali. “Oggi non abbiamo una spiegazione in merito”, ha dichiarato sindaco del Comune Nicolas Féraud.

Secondo le autorità inquirenti, l’incendio nella notte di San Silvestro, che ha causato 40 morti e 116 feriti, sarebbe stato innescato dall’uso di candele pirotecniche che hanno incendiato il soffitto. Difetti nei pannelli fonoassorbenti che hanno preso fuoco non erano stati rilevati nei controlli precedenti.

La sera prima di Capodanno, l’accessibilità delle uscite di emergenza avrebbe dovuto essere verificata dal personale di sicurezza. Se fossero effettivamente libere e utilizzabili è ora oggetto delle indagini in corso. I gestori del locale sono stati “estremamente negligenti”, ha detto ancora il sindaco.

Interpellato su un’eventuale intenzione di dimettersi dalla sua funzione, Féraud ha dichiarato: “Non si abbandona la nave che affonda”. Ha parlato di un grande peso e del fatto di portare con sé “per tutta la vita” il lutto delle famiglie colpite.

Il Comune ha deciso il divieto di utilizzo di oggetti pirotecnici in locali chiusi su tutto il territorio comunale. Inoltre, ha incaricato un ufficio specializzato esterno di controllare gli edifici pubblici.