Oggi in Svizzera

Sono passati sei giorni dalla catastrofe di Crans-Montana. Cosa ha detto il Municipio sulla tragedia? Quali misure immediate sono state decise? Come stanno reagendo le altre località turistiche invernali?
Tra gli altri temi di cui si discute in Svizzera parleremo delle esportazioni d’oro dal Venezuela verso la Confederazione e dello stop ad Al Jazeera Arabic.
Dopo la catastrofe di Crans-Montana, il Municipio del Comune vallesano ha informato oggi, in una conferenza stampa e in un comunicato, sullo stato degli accertamenti, menzionando delle lacune nei controlli antincendio e le prime misure intraprese.
Il bar in cui si è verificato il rogo a Capodanno era stato controllato per il rispetto delle norme antincendio nel 2016, nel 2018 e nel 2019, quando furono chiesti degli interventi. Dal 2020 non ci sarebbero più stati controlli, sebbene la legge vallesana prescriva verifiche annuali. “Oggi non abbiamo una spiegazione in merito”, ha dichiarato sindaco del Comune Nicolas Féraud.
Secondo le autorità inquirenti, l’incendio nella notte di San Silvestro, che ha causato 40 morti e 116 feriti, sarebbe stato innescato dall’uso di candele pirotecniche che hanno incendiato il soffitto. Difetti nei pannelli fonoassorbenti che hanno preso fuoco non erano stati rilevati nei controlli precedenti.
La sera prima di Capodanno, l’accessibilità delle uscite di emergenza avrebbe dovuto essere verificata dal personale di sicurezza. Se fossero effettivamente libere e utilizzabili è ora oggetto delle indagini in corso. I gestori del locale sono stati “estremamente negligenti”, ha detto ancora il sindaco.
Interpellato su un’eventuale intenzione di dimettersi dalla sua funzione, Féraud ha dichiarato: “Non si abbandona la nave che affonda”. Ha parlato di un grande peso e del fatto di portare con sé “per tutta la vita” il lutto delle famiglie colpite.
Il Comune ha deciso il divieto di utilizzo di oggetti pirotecnici in locali chiusi su tutto il territorio comunale. Inoltre, ha incaricato un ufficio specializzato esterno di controllare gli edifici pubblici.
Oltre agli accertamenti a Crans-Montana, i media svizzeri e internazionali riferiscono su ulteriori conseguenze della tragedia. Al centro vi sono le questioni legate alla sicurezza, le reazioni di altre località, vecchi video e gli effetti di quanto successo sulle norme nazionali.
I media hanno trovato un vecchio video del 2019 in cui un dipendente del bar apparentemente metteva in guardia riguardo all’infiammabilità dei pannelli fonoisolanti in schiuma nel bar Le Constellation.
La questione dell’uso di materiale pirotecnico all’interno dei locali ora viene discussa anche al di fuori del Vallese. Ad Adelboden e Lauterbrunnen, ad esempio, le autorità hanno annunciato controlli antincendio supplementari, anche in vista delle imminenti gare di Coppa del Mondo di sci.
Dopo il terribile rogo, è stata inoltre interrotta la revisione in corso delle prescrizioni nazionali sulla protezione antincendio che avrebbe messo una maggiore enfasi sulla responsabilità individuale dei singoli esercizi. Ora esperte ed esperti stanno verificando se i controlli cantonali e comunali debbano, al contrario, essere rafforzati.
Il 9 gennaio, la cerimonia prevista durante la giornata di lutto nazionale si terrà a Martigny. Oltre alle autorità elvetiche saranno presenti anche il presidente francese Emmanuel Macron e probabilmente anche il capo di Stato italiano Sergio Mattarella.
Tra il 2012 e il 2016, grandi quantità di oro dal Venezuela sono arrivate in Svizzera. Lo riferisce SRF dopo la cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti.
Il Venezuela ha esportato nella Confederazione, nell’arco di cinque anni, 127 tonnellate del prezioso metallo, per un valore all’epoca di quasi 4,7 miliardi di franchi. “Si tratta di una delle consegne d’oro più copiose degli ultimi decenni. In modo discreto e silenzioso, il Venezuela voleva trasferire una parte delle sue riserve auree in Svizzera”, scrive SRF. Dal 2017 queste esportazioni si sarebbero interrotte.
La Svizzera è un hub internazionale per l’oro. Nelle raffinerie elvetiche il metallo giallo arrivato dal Venezuela è stato fuso e poi esportato in altri Paesi, tra cui il Regno Unito e la Turchia. All’epoca le importazioni non violavano alcuna sanzione.
Il Governo di Nicolás Maduro voleva evitare il fallimento e l’oro è stato parzialmente venduto o utilizzato come garanzia per ottenere prestiti. Dal 2017, il Venezuela non è poi più stato in grado di onorare i propri debiti.
Ieri il Consiglio federale ha deciso il blocco preventivo di eventuali beni depositati in Svizzera da Maduro e da persone a lui vicine.
Swisscom e Sunrise hanno rimosso dal loro pacchetto televisivo il canale in lingua araba Al Jazeera Arabic. La decisione viene motivata con possibili violazioni del diritto svizzero legate al divieto di Hamas in vigore dal maggio 2025.
Swisscom spiega: “Abbiamo ricevuto indicazioni secondo cui Al Jazeera Arabic viola il diritto svizzero”. Il canale è stato temporaneamente rimosso dalla programmazione, in attesa della verifica delle accuse. Il canale in inglese di Al Jazeera, invece, continua a essere trasmesso. Anche Sunrise conferma al Blick che Al Jazeera Arabic non fa più parte dell’offerta dal 10 dicembre 2025.
Secondo il quotidiano, le critiche sono giunte dal gruppo Fokus Israel, che si basa su un’indagine del Centro israeliano d’intelligence sul terrorismo Meir Amit. In essa si accusa il canale di aver offerto una piattaforma a rappresentanti di Hamas durante la guerra a Gaza. In Svizzera il divieto di Hamas proibisce qualsiasi forma di propaganda per la milizia islamica.
Il tema ha raggiunto in dicembre anche il Parlamento. Il consigliere nazionale dell’Unione democratica federale (UDF, conservatorismo evangelista) Erich Vontobel ha voluto sapere, durante l’ora delle domande al ministro delle comunicazioni Albert Rösti, se il Governo “tollerasse propaganda di Hamas presso Swisscom”. Il Consiglio federale ha dichiarato che Swisscom è “tenuta a rispettare l’ordinamento giuridico svizzero”. Al contempo, il Governo ha detto che non spetta all’Esecutivo emanare disposizioni sulla scelta dei canali; una valutazione penale è di competenza dei tribunali. Pochi giorni dopo Swisscom e Sunrise hanno deciso di togliere il canale dalla loro offerta.
