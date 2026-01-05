Oggi in Svizzera

Ventidue delle persone morte, di un’età compresa tra i 16 e i 39 anni, sono svizzere, otto francesi e sei italiane. Le altre sono di nazionalità portoghese, belga, turca e romena. Nel rogo sono rimaste ferite 119 persone, 35 delle quali sono state ricoverate all’estero, in Italia, in Belgio e in Francia. Anche loro sono state tutte identificate.

Domenica centinaia di persone, tra cui molti rappresentanti delle autorità, hanno partecipato alla messa in onore delle vittime nella località turistica e un giorno di lutto nazionale è stato dichiarato per venerdì 9 gennaio. Alla prevista cerimonia di commemorazione sarà presente anche il presidente francese Emmanuel Macron, ha annunciato l’Eliseo.

Data la giovane età di molte delle vittime, numerose scuole sono toccate direttamente o indirettamente dal lutto. Un meccanismo di sostegno psicologico è stato attivato alla ripresa delle lezioni negli istituti scolastici del Vallese e del vicino Canton Vaud.