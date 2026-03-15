Guerra in Ucraina, escalation di attacchi incrociati

Keystone-SDA

Il fronte ucraino-russo ha registrato la scorsa notte un'intensa ondata di attacchi reciproci. Le forze di Kiev hanno colpito un deposito di munizioni e missili antiaerei, mentre i russi hanno bombardato Zaporizhzhia.

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(Keystone-ATS) Nella sera di ieri, a Dovzhansk, città nell’oblast’ di Luhansk in mani russe, si sono udite forti esplosioni. In precedenza, un deposito di munizioni era esploso nella stessa città. Lo ha riferito Serhiy Sternenko, consigliere del Ministro della Difesa ucraino, tramite Telegram , secondo quanto riportato da Ukrinform.

L’attacco era probabilmente diretto contro un deposito di missili antiaerei, ha osservato il consigliere del Ministro della Difesa. Come riportato da Ukrinform, lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine ha confermato i danni alla raffineria di petrolio di Afipsky e alle infrastrutture del porto di Kavkaz nella Federazione Russa.

Le Forze Armate Ucraine hanno anche sferrato massicci attacchi missilistici contro Belgorod e il suo distretto, attacchi che hanno causato danni significativi alle infrastrutture energetiche. Non si registrano vittime, ha riferito il governatore Vyacheslav Gladkov sull’app di messaggistica Max. Lo scrive l’agenzia russa Ria Novosti.

“Belgorod e il distretto di Belgorod sono stati oggetto di massicci attacchi missilistici da parte delle forze armate ucraine … Le infrastrutture energetiche hanno subito gravi danni”, ha scritto. L’impatto ha causato interruzioni di corrente elettrica, idrica e di riscaldamento. Una valutazione più precisa dei danni verrà effettuata domattina.

Sull’altro fronte l’esercito russo ha colpito la città di Zaporizhzhia con quattro bombe aeree guidate. Una persona è morta e 19 persone sono rimaste ferite, tra cui un ragazzo di 17 anni che versa in gravi condizioni, così come una ragazza di 15 anni, che ha riportato una grave reazione da stress. Assistenza medica anche per un bambino di 4 anni. Il capo dell’Ova di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, ne ha parlato su Telegram, secondo quanto riportato da Ukrinform.

I soccorritori del Servizio statale per le emergenze ucraino hanno spento un incendio causato dall’impatto di un drone russo contro un treno passeggeri nella regione di Sumy.

Come riportato da Ukrinform, il Dipartimento principale del Servizio statale di emergenza dell’oblast di Sumy ha diffuso la notizia su Facebook, pubblicando un video e una foto. L’impatto ha provocato l’incendio della cabina di guida della locomotiva di spinta. L’incendio si è sviluppato in un’area aperta. “I soccorritori sono arrivati ;;rapidamente sul posto e, nonostante la minaccia di ripetuti attacchi, sono riusciti a spegnere l’incendio”, ha dichiarato il Servizio di Emergenza Statale. Finora non si registrano vittime né feriti.

Come riportato da Ukrinform, Ukrzaliznytsia ha introdotto modifiche temporanee all’organizzazione del traffico ferroviario il 14, 15 e 16 marzo.