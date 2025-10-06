The Swiss voice in the world since 1935
I Coma_Cose si separano, “dieci anni strepitosi”

Keystone-SDA

Dopo dieci anni "strepitosi insieme" e ad uno dalle loro nozze, i Coma_Cose si separano.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Fausto Lama e Francesca Mesiano, coppia artistica e nella vita, hanno annunciato la scelta di dividersi in un lungo post sulla loro pagina Instagram, dopo voci e indiscrezioni che li davano in crisi.

“Ebbene sì… Fausto e Francesca si sono lasciati – si legge nel post -. È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni”. Una relazione vissuta in sinergia con la musica, a partire da “Fiamme negli occhi” presentata nel 2021 al festival di Sanremo, seguita da “L’addio”, due anni dopo, in cui avevano raccontato del superamento di un periodo di crisi, e poi da novelli sposi di nuovo all’Ariston, con “Cuoricini”.

Sul loro profilo social la coppia racconta cosa li ha spinti alla decisione: “La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta, e più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Coma_cose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere”, scrivono.

“Sono stati 10 anni strepitosi, un sogno ad occhi aperti che ci ha portato a conoscere persone, luoghi e situazioni che non avremmo nemmeno potuto immaginare, ringraziamo tutte e tutti quelli che ci hanno sostenuti e che hanno incrociato le loro vite con la nostra musica, e tutte le persone con cui abbiamo lavorato, sarete sempre parte di un nostro pezzo di vita fondamentale. L’Amore si trasforma ed è stato così anche per il nostro, saremo sempre qualcosa di speciale e irripetibile, ‘L’Addio non è una possibilità’ dice una canzone e non essendoci tra di noi rancore faremo di tutto per non perderci di vista. Ora però è tempo di camminare da soli, ognuno per la sua strada e ritrovare noi stessi con la malinconia che si ha quando ci si lascia, ma con la consapevolezza di un mondo nuovo che ci si spalanca davanti”.

La coppia ha cancellato le date nei palazzetti che aveva in programma: il concerto del 27 ottobre al Forum di Assago e quello del 30 al Palazzo dello sport di Roma.

