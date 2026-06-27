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I delegati di PLR e PVL si riuniscono oggi

Keystone-SDA

I delegati di PLR e Verdi liberali si riuniscono oggi, rispettivamente a Soletta e Nottwil (LU). I due partiti si pronunceranno in particolare sugli argomenti delle prossime votazioni federali.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) I liberali-radicali discuteranno dell’iniziativa popolare “Salvaguardia della neutralità svizzera (Iniziativa sulla neutralità)” dell’associazione Pro Suisse, vicina all’UDC, sottoposta al voto popolare il 27 settembre. Esprimeranno inoltre la loro raccomandazione di voto sulla revisione della legge sul materiale bellico.

Inoltre, i Giovani liberali-radicali presenteranno la loro iniziativa sul freno all’amministrazione. Alla presenza dei suoi due consiglieri federali, il partito discuterà poi della campagna elettorale per le federali del 2027.

I Verdi liberali si pronunceranno sui due oggetti del 27 settembre: La già citata Iniziativa sulla neutralità e quella sull’alimentazione. Il PVL discuterà inoltre del lancio di un referendum contro la costruzione di nuove centrali nucleari.

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