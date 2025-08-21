I narcos abbattono un elicottero della polizia

Keystone-SDA

Un elicottero della polizia colombiana è stato abbattuto nel corso di un'operazione contro gruppi narcos dopo essere stato colpito presumibilmente da un drone carico di esplosivo.

(Keystone-ATS) Secondo quanto riferiscono le autorità e riferisce lo stesso presidente Gustavo Petro sui social il bilancio provvisorio dell’attacco è di almeno un morto e diversi feriti.

Il governatore del dipartimento di Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha precisato che l’incidente è avvenuto in una zona rurale del comune di Amalfi (nord-ovest) e che l’apparecchio abbattuto “partecipava ad un’operazione di eliminazione delle coltivazioni di coca”.

“Gli agenti di polizia sono stati attaccati da un drone. Il numero delle vittime è ancora incerto”, ha aggiunto. Rendón ha parlato di “una notizia dolorosa per la democrazia e triste per le nostre forze” e ha accusato del crimine i gruppi armati dei dissidenti delle FARC e del Clan del Golfo “che stanno commettendo crimini in quella zona”.