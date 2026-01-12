Il giovane violoncellista svizzero che ha conquistato un talent show in Francia

Lyam Chenaux è stato di recente proclamato vincitore del programma televisivo francese “Prodiges”. Il giovane appassionato di violoncello si aggiudica una borsa di 10'000 euro e potrà registrare un disco con un’etichetta prestigiosa. La RTS ha potuto incontrarlo la sera della finale televisiva che, trasmessa in differita, ha potuto gustatarsi insieme ai suoi cari.

“Questo premio è molto speciale per me (…), mi darà molta visibilità e può offrirmi numerose opportunità”, si rallegra Lyam Chenaux.

Il violoncellista sedicenne ha dovuto mantenere il segreto per tre mesi, poiché la trasmissione era stata registrata in anticipo. La sera della messa in onda della finale – durante la quale ha interpretato Libertango di Piazzolla e Caruso di Lucio Dalla per la selezione del Grand Prix – ha quindi finalmente potuto assaporare la sua vittoria insieme ai suoi cari.

Lyam Chenaux interpreta Libertango:

“È davvero particolare rivedere questa vittoria e questa performance, perché è stato molto intenso in quel momento”, racconta Lyam Chenaux. “Fa davvero piacere rivedere tutto questo e ricordare tutti quei momenti così belli”, prosegue.

“Davvero meritato”

“Sono felice che i giurati siano riusciti a cogliere il suo lato artistico, il suo lato molto professionale, il lavoro che c’è dietro”, sottolinea la mamma, Alice Chenaux.

“È davvero meritato”, aggiunge Victor, un amico. “Tutte le ore che ha trascorso a suonare, tutte le cose a cui ha rinunciato, tutto ciò che noi potevamo fare e lui no, gli danno davvero molto merito”, afferma.

Va detto che Lyam Chenaux suona il violoncello da più di dieci anni. Si esercita dalle tre alle sei ore al giorno. Tiene concerti in tutto il mondo e ha già ricevuto oltre una sessantina di premi. Parallelamente, il giovane vodese continua gli studi per conseguire il diploma presso l’Alta Scuola di Musica Ginevra–Neuchâtel.

Dopo Camille Bertholet

Lyam Chenaux non è il primo svizzero ad aver vinto questo programma televisivo francese dedicato ai giovani talenti. Camille Bertholet acquisì notorietà a quindici anni, grazie alla vittoria nella prima stagione del talent show, nel 2014.

Lyam Chenaux spera ora di poter iniziare una carriera professionale. Sogna di entrare a far parte di un’orchestra di fama.

Chenaux durante la cerimonia per le vittime dell’incendio di Capodanno di Crans-Montana. Afp Pool Keystone / Fabrice Coffrini

Un tributo musicale

Chenaux si è esibito alla cerimonia commemorativa organizzata a Martigny venerdì 9 gennaio 2026 per onorare le vittime del mortale incendio della notte di Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana. Molte delle persone decedute avevano un’età simile a quella del musicista svizzero: delle 40 vittime, 15 erano minorenni e le due più giovani avevano 14 anni.

