The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Il meglio dei contenuti SSR

In fabbrica, all’indomani del voto sull’iniziativa “contro l’inforestierimento”,

Era il 20 ottobre del 1974 quando il popolo svizzero respingeva l'iniziativa “Contro l’inforestierimento e la sovrapopolazione”, meglio nota come "Seconda iniziativa Schwarzenbach". Il giorno successivo le cineprese della TSI raccoglievano le impressioni di alcuni lavoratori svizzeri e italiani, colleghi presso la medesima fabbrica.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

Articoli più popolari

I più discussi

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.

Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR