La Svizzera traccia una nuova rotta nella medicina di genere

Le donne ricevono spesso una diagnosi più tardiva e riportano più effetti collaterali dai farmaci rispetto agli uomini. Keystone / Christian Beutler

La medicina di genere lotta per diventare di uso comune, ma le lacune nei finanziamenti e le resistenze politiche rendono tutto molto difficile. Questo però non ferma un gruppo pionieristico di medici in Svizzera.

Jessica Davis Plüss Mi occupo dell'industria farmaceutica svizzera e di temi sanitari quali l'accesso ai farmaci, l'innovazione biomedica e l'impatto di malattie come il cancro.

Deutsch de Trotz Gegenwind: Die Schweiz treibt die Gendermedizin voran Di più Trotz Gegenwind: Die Schweiz treibt die Gendermedizin voran

日本語 ja スイスで進むジェンダー医療研究 「分断」批判に負けず Di più スイスで進むジェンダー医療研究 「分断」批判に負けず

Quando Carolin Lerchenmüller è diventata lo scorso anno la prima professoressa di medicina di genere in Svizzera, ha dichiarato a Swissinfo di non voler essere una figura simbolica. Il suo obiettivo è che la medicina di genere si affermi come una disciplina accademica a tutti gli effetti.

La cardiologa tedesca dell’Università di Zurigo ha ribadito questo concetto la settimana scorsa, durante il primo Simposio svizzero sulla medicina di genere tenutosi a Berna. “Quando si comincia, servono delle figure pioniere”, ha detto Lerchenmüller. “Ma per sopravvivere, la medicina di genere non può essere associata a singole persone. Deve essere istituzionalizzata”.

Che cos’è la medicina di genere? La medicina di genere è un campo nuovo che riconosce che la salute e le malattie sono influenzate dal sesso e dal genere. Mira a integrare gli aspetti biologici e socioculturali nella ricerca, nella pratica medica e nell’educazione. Il sesso si riferisce alle caratteristiche biologiche come i cromosomi, gli ormoni e l’anatomia. Questi influenzano, ad esempio, lo sviluppo delle malattie e il modo in cui i farmaci vengono metabolizzati. Il genere si riferisce ai ruoli e all’identità sociali e culturali. Influenza, ad esempio, il modo in cui le persone cercano assistenza sanitaria, come vengono comunicati o percepiti i sintomi, e quali tipi di rischi o fattori di stress gli individui affrontano nella vita quotidiana. Fonte: Università di Zurigo

Secondo Lerchenmüller, molto è stato fatto in questa direzione: oggi esistono una Società svizzera per la salute di genere, un progetto nazionale di ricerca sulla medicina di genere e delle linee guida preliminari per integrare il sesso e il genere nella cardiologia.

Attacco contro la diversità e l’inclusione negli Stati Uniti

Tuttavia, a livello globale, il settore deve affrontare forti resistenze, ha sottolineato Lerchenmüller. Da quando è entrato in carica, il presidente statunitense Donald Trump ha lanciato un attacco su larga scala contro la diversità e l’inclusione nei luoghi di lavoro e nella ricerca.

Le agenzie sanitarie e scientifiche statunitensi hanno tagliato i fondi a centinaia di progetti e rimosso contenuti web e linee guida sulla diversità di genere. Messe sotto pressione, anche le aziende farmaceutiche hanno ridimensionato il loro impegno e gli obiettivi in materia di diversità, equità e inclusione.

Lerchenmüller non è stata colpita direttamente, ma “quando il più grande finanziatore pubblico al mondo effettua tagli massicci, è un problema per tutti”, ha detto.

Nonostante ciò, la professoressa rimane ottimista grazie al gran numero di persone che vogliono far progredire la medicina di genere. Molti esperti ed esperte statunitensi sono ora più desiderosi di collaborare con colleghi europei, ha rilevato. “La Svizzera sta diventando sempre più visibile nel settore, grazie a un decennio di impegno per convincere chi prende decisioni ad affrontare seriamente la questione”.

Tutto questo è stato evidente durante il primo Simposio svizzero sulla medicina di genere, tenutosi a Berna il 20 e 21 ottobre. Circa 280 persone provenienti dal mondo accademico, dall’industria e dal settore pubblico hanno partecipato alle due giornate, con il 12% dei e delle partecipanti in arrivo dall’estero.

Le esperte di medicina di genere Carole Clair (a sinistra), Carolin Lerchenmüller (al centro) e Cathérine Gebhard (a destra) al simposio tenutosi a Berna. Swiss Gender Medicine Symposium/Sandra Blaser

“Dobbiamo alle donne un secolo di ricerca”

Il campo della medicina di genere in Svizzera ha ancora molta strada da fare. Oltre alle resistenze politiche negli Stati Uniti, i finanziamenti disponibili sono molto scarsi.

Il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS) ha lanciato alla fine del 2023 il primo programma dedicato alla “Medicina e salute di genere”, con un budget di 11 milioni di franchi svizzeri (su un budget annuale complessivo di un miliardo di franchi). In totale, 389 ricercatori e ricercatrici hanno presentato circa 140 proposte, ma i fondi disponibili hanno permesso di finanziarne solo 19.

“Il numero di proposte ricevute è un segnale che la gente ha interesse ed è capace di fare ricerca sul tema in Svizzera”, ha affermato Lerchenmüller durante il simposio. “Servono solo più fondi per poterlo fare”.

Undici milioni di franchi su cinque anni sono una cifra irrisoria se si considera che lo Zoo di Zurigo ha speso 57 milioni in due anni per un parco per elefanti. “Per un tema così complesso e con così tanto in gioco, la somma investita è ridicola”, ha affermato Antonella Santuccione Chadha, medico e neuroscienziata, fondatrice della Women’s Brain FoundationCollegamento esterno con sede a Basilea. “Dobbiamo alle donne un secolo di ricerca”.

Il programma nazionale rappresenta comunque un passo avanti per la Svizzera, che è rimasta indietro rispetto ad altri Paesi. Sebbene alcune università elvetiche offrano corsi di medicina di genere da oltre vent’anni, il Paese non disponeva di centri o di cattedre dedicate a questo ambito fino a pochi anni fa. Questi sono stati istituiti molto dopo rispetto ad alcune università negli Stati Uniti, in Germania e in Svezia.

Depolarizzare il genere

La sfida più grande, secondo Lerchenmüller, è ancora quella di far capire alla gente che cosa sia la medicina di genere. “Il termine genere può essere polarizzante per alcune persone, ma questo accade perché non si capisce il suo significato nel contesto medico”, ha spiegato.

Per chirurghi come Guido Beldi dell’ospedale Insel di Berna, ci sono motivi molto pratici – e che possono salvare vite – per considerare sesso e genere, in particolare nei trapianti di fegato.

Ad esempio, l’adrenalina viene rilasciata più rapidamente nei pazienti maschi, proteggendoli quando la pressione sanguigna cala durante l’intervento. Le donne, invece, secernono cortisolo, il principale “ormone dello stress”, per periodi più lunghi. Questo favorisce la guarigione e potrebbe spiegare perché le donne si riprendono più velocemente dopo un intervento.

“In Svizzera, c’è il rischio di una reazione negativa quando si parla di genere, soprattutto vedendo cosa sta succedendo negli Stati Uniti.” Carole Clair, medico presso Unisanté

Le differenze vanno oltre l’anatomia. Beldi ha spiegato al pubblico del simposio che le donne vengono indirizzate più tardi alla chirurgia e beneficiano meno frequentemente delle tecniche chirurgiche più avanzate. “Il sesso dei e delle pazienti determina come rispondono alla chirurgia; il genere indica quando e come vengono trattati”, ha detto.

Considerare i fattori biologici e sociali garantisce cure personalizzate e su misura per ogni paziente. Ma molto resta ancora da capire sulle differenze legate al sesso e al genere, soprattutto in relazione all’età, e servono ulteriori ricerche, ha sottolineato Beldi.

I medici che stanno aprendo la strada alla medicina di genere in Svizzera sono consapevoli che la questione è ancora politicamente sensibile. Sperano che il simposio diventi un evento annuale non solo per i professionisti e le professioniste della salute, ma anche per rappresentanti politici e dell’industria.

“In Svizzera, c’è il rischio di una reazione negativa quando si parla di genere, soprattutto vedendo cosa sta succedendo negli Stati Uniti”, ha detto Carole Clair, medico presso Unisanté a Losanna e presidente del comitato direttivo del programma nazionale sulla medicina di genere. “Dobbiamo depolarizzare il dibattito”.

A cura di Virginie Mangin/sb

Tradotto con il supporto dell’IA/lj

