Il Papa: il diavolo esiste, non dialogate con lui

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il Papa ha oggi dedicato la catechesi dell’udienza generale alla presenza del diavolo.

“Oggi assistiamo a uno strano fenomeno riguardo al demonio. A un certo livello culturale, si ritiene che semplicemente non esista. Sarebbe un simbolo dell’inconscio collettivo, o dell’alienazione, insomma una metafora. Ma la più grande astuzia del demonio è far credere che non esiste, come ha scritto qualcuno”, ha detto Papa Francesco citando Charles Baudelaire.

“È astuto lui, ci fa credere che non esiste, così rovina tutto. È furbo”, ha commentato il Pontefice. “Eppure il nostro mondo tecnologico e secolarizzato pullula di maghi, di occultismo, spiritismo, astrologi, venditori di fatture e di amuleti, e purtroppo di sette sataniche vere e proprie. Scacciato dalla porta, il diavolo è rientrato, si direbbe, dalla finestra. Scacciato dalla fede, rientra con la superstizione”, ha proseguito. “E se tu sei superstizioso stai inconsciamente dialogando con il diavolo. Con il diavolo non si dialoga”.

“Fratelli e sorelle, mai dialogare con il diavolo”, “prega il Signore, prega la Madonna e caccialo via”, ha concluso Papa Francesco.