Il Reno raggiunge nei Paesi Bassi il livello minimo mai registrato

Keystone-SDA

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Il fiume Reno ha raggiunto il livello più basso mai registrato nei Paesi Bassi, a causa della siccità che sta colpendo gran parte dell'Europa e della mancanza di piogge. Lo riferiscono le autorità olandesi.

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(Keystone-ATS) “La siccità nei Paesi Bassi continua a peggiorare”, ha dichiarato il ministero delle Infrastrutture e della Gestione delle Risorse Idriche in un comunicato. “Nel punto di misurazione di Lobith (est), il Reno non è mai stato così basso. Allo stesso modo, a causa della mancanza di piogge all’estero, il fiume Mosa sta portando poca acqua dolce nel Paese”, ha aggiunto.

I Paesi Bassi, noti per i loro canali e le avanzate tecnologie di gestione delle risorse idriche, stanno affrontando una grave carenza idrica dal 16 luglio, ha proseguito il ministero, sottolineando che tutte le regioni del Paese hanno adottato misure per distribuire e trattenere l’acqua nel modo più efficiente possibile. Sono state attivate pompe idrauliche di emergenza, ad esempio, e sono state imposte restrizioni al prelievo idrico in gran parte del Paese, con particolare impatto sull’agricoltura.

Le imbarcazioni sono costrette ad attendere più a lungo presso alcune chiuse, poiché il loro utilizzo è stato limitato per impedire che l’acqua si riversi direttamente in mare. Il Rijkswaterstaat, l’ente nazionale per i lavori pubblici e la gestione delle acque, ha indicato che prevede un ulteriore abbassamento del livello del Reno nei prossimi giorni.

Il Reno – che nasce in Svizzera – è una delle vie navigabili interne più trafficate al mondo. La persistente siccità e i livelli delle acque sempre più bassi costringono le navi cargo a trasportare carichi più leggeri, con conseguenze e ripercussioni sui costi del trasporto fluviale.

Le compagnie di navigazione devono infatti sostenere gli stessi costi fissi pur trasportando meno merci e, al contempo, impiegare un numero maggiore di imbarcazioni per movimentare gli stessi volumi.