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In Corea del Sud ex first lady condannata a 7 anni per corruzione

Keystone-SDA

Un tribunale di Seul ha condannato l'ex first lady sudcoreana Kim Keon-hee a sette anni di reclusione nel processo per il cosiddetto caso "jobs for gifts", relativo all'accettazione di beni di lusso in cambio di presunti favori nelle nomine del personale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo riferiscono l’agenzia Yonhap e il Korea Herald.

Secondo la sentenza, Kim è stata riconosciuta colpevole di aver ricevuto metalli preziosi e altri regali di valore in cambio di interventi a favore di nomine richieste da un imprenditore. Il Korea Herald ricorda che tra gli omaggi contestati figurano gioielli, orologi di lusso e ornamenti in oro.

La vicenda è distinta dall’altro procedimento per corruzione che ha già portato l’ex first lady a una precedente condanna. Come ricostruisce il Korea Herald, la procura speciale aveva chiesto per Kim una pena di sette anni e mezzo di carcere.

Kim, moglie dell’ex presidente Yoon Suk Yeol, è al centro di diverse inchieste aperte dopo la fine del mandato presidenziale. La nuova condanna rappresenta un ulteriore sviluppo giudiziario in una serie di procedimenti che hanno coinvolto l’ex coppia presidenziale.

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