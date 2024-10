In Libano 37 morti in 24 ore, 9 a Beirut

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Almeno 37 persone sono state uccise e 151 sono rimaste ferite negli attacchi israeliani in tutto il Libano ieri, ha affermato il ministero della Salute libanese.

Tra questi, nove morti e 24 feriti a Beirut, dove sono stati effettuati diversi attacchi durante la notte, tra cui uno nel centro della città.

Citando fonti palestinesi l’emittente araba Al Jazeera afferma dal canto suo che tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in un bombardamento israeliano che stanotte ha colpito una casa a Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza.

L’Anp ha invece reso noto che un raid israeliano a Tulkarem in Cisgiordania ha provocato almeno 18 morti. L’Idf ha confermato il raid aggiungendo che l’attacco è avvenuto durante un’operazione congiunta nella zona con lo Shin Bet e che ulteriori dettagli saranno forniti in seguito, come riportano i media israeliani.

L’obiettivo dell’ultimo attacco israeliano a Beirut era il leader di Hezbollah Hashem Safi a-Din, probabile successore di Hassan Nasrallah. Lo riporta Axios, secondo quanto riferito da due funzionari israeliani.