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In Libano oltre 1’400 morti nei raid israeliani da inizio guerra

Keystone-SDA

Il numero delle persone uccise dai raid israeliani in Libano ha superato quota 1'400. Lo rende noto un aggiornamento diffuso oggi dal ministero della Salute libanese e visionato dalla Cnn.

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(Keystone-ATS) Il ministero ha affermato che su un totale di 1.422 persone uccise negli attacchi aerei intrapresi dal 2 marzo, data in cui Israele ha iniziato a colpire obiettivi che definisce Hezbollah, vi sono anche 126 bambini, almeno 54 operatori sanitari e 93 donne.

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