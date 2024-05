In Svizzera 399’000 frontalieri, di cui 78’645 in Ticino

(Keystone-ATS) Il numero di frontalieri attivi in Svizzera è aumentato nel primo trimestre del 4,3% su base annua, raggiungendo quota 399’000.

In Ticino i pendolari d’oltrefrontiera sono 78’645, con un incremento dello 0,8% rispetto allo stesso periodo del 2023, stando agli ultimi dati pubblicati oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST). Rispetto all’ultimo trimestre del 2023, a sud ella Alpi si è registrata una lieve contrazione del numero di lavoratori con permesso G dello 0,1% (pari a 94 persone).

Come negli anni passati il numero di frontalieri è aumentato in maniera più marcata nel settore dei servizi: +1,3% in un anno, vale a dire 696 persone in più per un totale di 52’971. Nel settore secondario invece si nota un calo sia su base annua (-0,4%, -95 persone) che rispetto al trimestre precedente (-0,5%, -117 persone). A fine marzo i lavoratori con permesso G attivi nell’industria e nell’edilizia erano 24’942.

Anche a livello nazionale l’incremento rispetto al primo trimestre 2023 è stato più marcato nel settore terziario, +5,5%, rispetto al secondario +1,5%. In termini assoluti la Regione del Lemano (VD, VS, GE) è quella che ospita il maggior numero di lavoratori d’oltrefrontiera: 161’603. Il Ticino è al secondo posto (78’645) seguito dalla Svizzera nordoccidentale (BS, BL, AG, 74’069)

Poco più della metà di tutti i frontalieri era domiciliata in Francia (57,4%) e rispetto all’anno prima il loro numero è aumentato del 6,5%. I lavoratori con permesso G residenti in Italia sono il 23,2% del totale (pari a 92’680 persone) e hanno registrato un incremento del 2,3% in un anno. Sono invece lievemente calati su base annua i frontalieri provenienti dalla Germania, -0,1%, e rappresentano il 16,2% del totale.

Negli ultimi cinque anni il numero di frontalieri è aumentato da 328’000 nel 1° trimestre 2019 a 399’000 nel 1° trimestre 2024, il che corrisponde a un incremento del 21,8%, precisa l’UST.