Incendio nell’hotel di Shining di Kubrick

1 minuto

(Keystone-ATS) Un incendio è scoppiato ieri sera nello storico hotel dell’Oregon usato nel 1980 da Stanley Kubrick per il suo classico dell’horror Shining.

Le fiamme, provocate dalle ceneri ardenti di uno dei camini e limitate alle soffitte, sono state contenute due ore più tardi grazie all’intervento di quattro squadre di vigili del fuoco.

Il Timberline Lodge di Mount Hood fu usato da Kubrick per girare scene del film con Jack Nicholson e Shelley Duvall tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King. Costruito interamente a mano e inaugurato nel 1937 dall’allora presidente Franklin Delano Roosevelt e dalla First Lady Eleanor, divenne monumento nazionale nel 1977.

Kubrick usò l’albergo per scene in esterno, anche se King era stato ispirato da un altro grande hotel, lo Stanley in California. Vedute aeree del Timberline, trasformato nell’Overlook Hotel nella fiction cinematografica, aprono il film i cui interni furono girati negli Studi Elstree Studios dell’Hertfordshire in Inghilterra.