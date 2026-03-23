Incidente su pista aeroporto LaGuardia a New York, 41 feriti

Keystone-SDA

Sono almeno 41 i feriti dell'incidente all'aeroporto LaGuardia di New York, dove lo scontro avvenuto nella notte tra un aereo dell'Air Canada e un camion dei pompieri ha causato la chiusura dello scalo almeno fino alle 14 ora locale (le 19 in Svizzera).

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(Keystone-ATS) Secondo quanto reso noto in precedenza, nell’incidente sono morti il pilota e il co-pilota dell’aereo.

Le indagini su quanto accaduto proseguono per accertare cosa non abbia funzionato. Uno dei nodi è quello della carenza di controllori di volo a causa dello shutdown. Secondo gli osservatori, alla torre di controllo di Laguardia ce ne dovrebbero essere 60 ma in questo periodo ce ne sono solo 30, in parte a causa dello shutdown, e questo di traduce in turni più lunghi e possibili errori.

Secondo la piattaforma di tracciamento dei voli FlightRadar24, l’aereo, un CRJ-900 operato da Jazz Aviation, “stava percorrendo la pista quando ha colpito” il veicolo che gli attraversava la traiettoria. Le mmagini diffuse sui social media mostrano un aereo di Air Canada con la parte anteriore e la cabina di pilotaggio gravemente danneggiate, apparentemente su una pista di notte, con veicoli di emergenza nelle vicinanze.