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Iran, ‘proposte Usa irragionevoli, nessun contatto con Washington’

Keystone-SDA

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei ha definito le proposte degli Usa per porre fine al conflitto nella regione, articolate in 15 punti, come "eccessive e irragionevoli".

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(Keystone-ATS) Secondo quanto riferisce l’emittente dissidente iraniana, con sede a Londra, ‘Iran International’, Baghaei ha detto durante una conferenza stampa che non ci sono stati contatti diretti con gli Stati Uniti e i messaggi ricevuti da Washington sono arrivati tramite intermediari, tra cui il Pakistan.

Il funzionario ha aggiunto che la posizione dell’Iran sulle questioni in discussione è chiara, a differenza dell’altra parte che cambia continuamente, e che Teheran rimane concentrata sul proprio quadro di riferimento. “L’Iran non ha iniziato questa guerra ma è stato oggetto di un’aggressione” e, nelle attuali condizioni, “tutti i nostri sforzi sono sulla difesa del Paese”, ha dichiarato Baghaei.

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