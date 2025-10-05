The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Iran, Parlamento approva piano per togliere 4 zeri dalla moneta

Keystone-SDA

Il Parlamento iraniano ha approvato la rimozione dei quattro zeri dalla valuta nazionale, il rial, dopo anni di dibattiti sulla questione, nell'ambito di un disegno di legge sulle riforme della legge bancaria e monetaria iraniana.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’approvazione è stata presa alla luce della crisi economica che ha attanagliato il Paese negli ultimi anni, in particolare del recente ripristino delle sanzioni, entrate in vigore a seguito dell’attivazione del meccanismo di snapback sulle attività nucleari dell’Iran.

Il valore del rial ha subito un forte calo rispetto al dollaro negli ultimi giorni, poiché ogni 1.152.000 rial equivalgono oggi a un dollaro. Secondo l’Irna, l’agenzia di stampa iraniana della Repubblica Islamica, il disegno di legge è stato approvato per la prima volta dalla Commissione Economica del Parlamento due mesi fa, al fine di agevolare le transazioni monetarie.

La Banca Centrale ha il compito di preparare il terreno per la sostituzione di 10.000 rial attuali con un nuovo rial, entro due anni, in base alla nuova legge, e la nuova valuta entrerà in vigore tra tre anni.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
10 Mi piace
46 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
32 Mi piace
38 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR