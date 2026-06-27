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Iran accusa gli Usa di “palese violazione dell’accordo di pace”

Keystone-SDA

Il Ministero degli Esteri iraniano ha condannato gli attacchi statunitensi contro aree della costa meridionale del Paese, affermando che tali azioni violano la Carta delle Nazioni Unite e il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti volto a porre fine al conflitto.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo la dichiarazione, riportata dalla televisione di Stato, gli attacchi hanno preso di mira strutture di sorveglianza costiera; il comunicato ha inoltre sottolineato che le forze armate hanno lanciato azioni di rappresaglia contro obiettivi legati agli Stati Uniti, esercitando il proprio diritto alla legittima difesa.

Nella nota del ministero degli Esteri iraniano infine si esortano gli Stati del Golfo Persico a “impedire che il proprio territorio venga utilizzato per azioni ostili” e ha chiesto alle Nazioni Unite e agli organismi internazionali di intervenire su quelle che ha definito violazioni del diritto internazionale.

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