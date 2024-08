Iran aumenta le sue scorte di uranio arricchito, AIEA

(Keystone-ATS) Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia nucleare (AIEA), l’Iran sta ulteriormente aumentando le sue scorte di uranio altamente arricchito.

L’Iran ha aumentato le sue scorte di uranio altamente arricchito negli ultimi mesi, continuando ad espandere il suo programma nucleare anche se nega di volere la bomba atomica, secondo un rapporto confidenziale dell’AIEA consultato dall’AFP.

Le riserve di materiale arricchito al 60%, vicino al 90% necessario per sviluppare un’arma atomica, ammontavano a 164,7 kg il 17 agosto (rispetto ai 142,1 kg di maggio), ovvero sufficienti per produrre – secondo l’agenzia – più di tre bombe nucleari.

Sempre stando al documento riservato consultato dall’AFP, il direttore generale dell’AIEA Rafael Grossi spera di poter presto recarsi in Iran per incontrare il presidente recentemente eletto Massud Pezeshkian.

Dopo anni di deterioramento delle relazioni con Teheran, Grossi esprime in questo rapporto “l’auspicio di una prossima visita in Iran per stabilire un dialogo fluido e costruttivo che porti a risultati concreti”.