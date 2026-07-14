Iran promette risposta devastante se Usa attaccano Pickaxe Mountain

Keystone-SDA

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L'Iran risponderà in modo devastante se il presidente degli Stati Uniti Donald Trump darà seguito alla sua recente minaccia di attaccare Pickaxe Mountain. Lo scrive la Cnn citando una fonte di alto livello della sicurezza di Teheran.

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(Keystone-ATS) “Se Trump agirà in base alle sue minacce, daremo una risposta devastante e il prezzo da pagare saranno i soldati americani e i suoi partner regionali”, ha affermato la fonte.

Lunedì, Trump ha avvertito che Pickaxe Mountain, un complesso sotterraneo di tunnel di un sito nucleare segreto vicino a Natanz, si trova “nella lista” e che gli Usa “probabilmente” la prenderanno di mira presto.

Intanto un portavoce dell’esercito iraniano ha ribadito che l’Iran non cambierà idea sul blocco dello Stretto di Hormuz nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere il controllo della rotta marittima.

“Lo Stretto di Hormuz non verrà mai riaperto a causa di guerre, aggressioni o trasgressioni americane”, ha dichiarato il portavoce, secondo quanto riportato dalla televisione di stato iraniana e rilanciato da Sky News. “Il rispetto dei diritti del popolo iraniano è l’unica via per riaprire lo Stretto di Hormuz”.

“Le forze armate iraniane non cederanno sulla questione dello Stretto di Hormuz. L’unico modo per riaprire la via navigabile è rispettare i diritti del popolo iraniano e che gli Stati Uniti rispettino il Memorandum d’intesa, non la guerra, le azioni malvagie e l’aggressione”, ha dichiarato il portavoce dell’esercito iraniano, Mohammad Akraminia.

“L’Iran si opporrà fermamente al mancato rispetto del Memorandum d’intesa da parte degli Stati Uniti e dichiara di accettare solo gli articoli del Memorandum. Qualsiasi altra mossa si scontrerà certamente con la reazione decisa dell’Iran”, ha aggiunto, secondo l’agenzia di stampa Irna.