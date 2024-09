Israele, da USA 8,7 miliardi di dollari per difesa

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il ministero della difesa israeliano ha dichiarato di essersi assicurato un pacchetto di aiuti da 8,7 miliardi di dollari dagli Stati Uniti per sostenere gli sforzi militari in corso, tra cui l’ammodernamento dei sistemi di difesa aerea.

“Il pacchetto include 3,5 miliardi di dollari per gli acquisti essenziali in tempo di guerra e 5,2 miliardi di dollari destinati ai sistemi di difesa aerea, tra cui Iron Dome, David’s Sling e un sistema laser avanzato”, ha affermato il ministero in una nota.