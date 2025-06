Israele, sì a proposta Trump per cessate il fuoco con Iran

Keystone-SDA

Israele ha dichiarato di aver accettato la proposta del presidente statunitense Donald Trump per un cessate il fuoco bilaterale con l'Iran.

(Keystone-ATS) “Alla luce del raggiungimento degli obiettivi dell’operazione e in pieno coordinamento con il presidente Trump, Israele ha accettato la proposta del presidente per un cessate il fuoco bilaterale” con l’Iran. È quanto si legge in una nota del governo israeliano dopo l’annuncio del presidente degli Stati Uniti.

Con l’operazione ‘Rising Lion’ Israele ha raggiunto gli obiettivi di eliminare “la doppia minaccia esistenziale immediata” proveniente dall’Iran, quella “in campo nucleare e dei missili balistici”, comunica l’ufficio del premier israeliano.

“Israele ringrazia il presidente Trump e gli Stati Uniti per il loro sostegno nella difesa e la loro partecipazione nell’eliminare la minaccia nucleare iraniana – prosegue la dichiarazione diffusa dall’ufficio del premier Benjamin Netanyahu -. Con l’operazione lo Stato di Israele ha raggiunto traguardi storici e si è posto alla pari con le potenze mondiali”.

“È – afferma ancora la nota – un grande successo per il popolo di Israele e per i suoi combattenti che hanno rimosso le due minacce esistenziali per il nostro Stato e garantito l’eternità di Israele”.

Israele ha dichiarato che “reagirà con la forza” a qualsiasi violazione del cessate il fuoco in Iran.