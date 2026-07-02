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Israele: Corte Suprema annulla elezione Controllore dello Stato

Keystone-SDA

L'Alta Corte di Giustizia israeliana ha stabilito all'unanimità che la votazione con cui la Knesset aveva eletto Michael Rabello alla carica di Controllore di Stato è invalida a causa della violazioni della segretezza del voto, ordinando di indire una nuova elezione.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Rabello, uno degli avvocati della famiglia Netanyahu, era stato eletto il mese scorso dalla plenaria della Knesset il 3 giugno, in una procedura di voto che deve essere effettuata a scritinio segreto. Non avendo raggiunto la maggioranza dei voti al primo turno, al secondo turno diversi parlamentari della coalizione si sono fotografati per dimostrare il sostegno a Rabello, apparentemente dopo che la funzionaria coordinatrice della coalizione aveva chiesto una prova di voto per scovare eventuali franchi tiratori.

Diverse organizzazioni e partiti politici avevano subito presentato ricorso alla Corte Suprema. Il Controllore dello Stato è una carica istituzionale indipendente che vigila sulla legalità, l’efficienza e l’integrità dell’amministrazione pubblica, oltre a rappresentare l’incarico di Difensore Civico.

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