Italia: cerca di sventare una rapina, giovane muore accoltellato

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Un 26enne è morto e un altro giovane è rimasto ferito dopo una rissa con accoltellamento per sventare una rapina a una donna, avvenuta la scorsa notte a Mestre, frazione del comune di Venezia.

L’aggressore, di origini straniere, sarebbe stato sottoposto a fermo. Lo riferiscono i siti dei quotidiani locali.

L’episodio è avvenuto intorno alle ore 23.00, nel centrale Corso del Popolo. I due giovani hanno cercato di fermare il rapinatore che aveva aggredito la donna: il malvivente ha estratto un coltello e ha colpito entrambi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, ai quali il 26enne è subito apparso in gravissime condizioni: è deceduto dopo il trasporto d’urgenza all’ospedale dell’Angelo. L’altro aggredito avrebbe riportato ferite alle gambe, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I due giovani frequentavano il centro sociale “Rivolta” di Marghera, che oggi su Facebook esprime “un dolore che toglie le parole”.

Subito dopo l’accoltellamento in Corso del Popolo, il malvivente ha tentato un’altra rapina in una via poco lontana, ma è stato arrestato.