Kuleba a Wang, pronti a negoziati con Mosca se buona fede

(Keystone-ATS) L’Ucraina “è pronta per i colloqui con la Russia in una certa fase se Mosca è pronta a negoziare in buona fede”. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, incontrando a Guangzhou, nel sud della Cina, il suo omologo Wang Yi.

Attualmente, “non vediamo tale preparazione da parte russa”, ha aggiunto, nel resoconto del ministero degli Esteri di Kiev. La parte ucraina “è disposta ed è pronta a condurre il dialogo e i negoziati con la Russia”, ha affermato Kuleba, nella lettura fornita dai media di Pechino, ma “i negoziati dovrebbero essere razionali e sostanziali e mirati a raggiungere una pace giusta e duratura”.

Nella lettura cinese, Kuleba ha segnalato per la prima volta che il suo Paese è pronto a negoziare direttamente con la Russia, con Wang che ha affermato che Pechino “è sempre stata fermamente impegnata” a promuovere una soluzione politica alla crisi ed è disposta a continuare a svolgere un ruolo costruttivo nella promozione del cessate il fuoco e della ripresa dei colloqui di pace. “La Cina ritiene che la risoluzione di tutti i conflitti debba in definitiva iniziare con il ritorno al tavolo dei negoziati e che la risoluzione di tutte le controversie debba essere raggiunta attraverso mezzi politici”, ha detto Wang.

“Recentemente, sia la Russia sia l’Ucraina hanno segnalato la loro volontà di negoziare a vari livelli. Anche se le condizioni e i tempi non sono ancora maturi, sosteniamo tutti gli sforzi che contribuiscano alla pace”, ha aggiunto il capo della diplomazia cinese, nel corso dei colloqui durati oltre tre ore, più delle attese. “Sono convinto che una pace giusta in Ucraina sia negli interessi strategici della Cina e che il ruolo della Cina come forza globale per la pace sia importante”, ha osservato da parte sua Kuleba.

Dal canto suo, il portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che l’apertura di Kuleba a un dialogo con la Russia “è in sintonia con la posizione” di Mosca. Peskov ha però anche aggiunto che “l’importante sono i dettagli”, che Mosca ancora non conosce, e quindi il Cremlino aspetta “ulteriori chiarimenti”.

Kuleba è arrivato ieri in Cina, in quella che è la prima visita di un alto funzionario ucraino da quando la Russia ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022 e la prima di un ministro degli Esteri di Kiev dal 2012.

Wang ha sollecitato “uno sviluppo sano e costante dei legami bilaterali” durante l’incontro avuto con Kuleba, ricordando che Cina e Ucraina sono “Paesi amici, con la loro partnership strategica stabilita più di dieci anni fa”. Il ministro ucraino ha detto che Kiev “sostiene la posizione di Pechino sulla questione di Taiwan e continuerà ad aderire alla politica dell’Unica Cina”. La parte ucraina spera di attuare “l’importante consenso tra i capi di Stato dei due Paesi”, consolidando “la fiducia politica reciproca” e la cooperazione in vari campi tra cui l’economia, il commercio e l’agricoltura, nonché le attività tra le città gemellate.