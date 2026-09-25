The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora

L’aeroporto di Malpensa dedicato ufficialmente a Silvio Berlusconi

Keystone-SDA

Da oggi l'aeroporto di Milano-Malpensa è dedicato a Silvio Berlusconi. Lo ricorda una targa posta all'ingresso della stazione ferroviaria del Terminal 1.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti Matteo Salvini e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Il vicepresidente del consiglio e ministro degli Esteri, nonché presidente di Forza Italia Antonio Tajani è intervenuto con un video da New York, dove si è recato per l’assemblea generale delle Nazioni Unite.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR