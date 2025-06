L’Iran conferma, ‘attaccata la base Usa in Qatar’

Keystone-SDA

L'Iran ha iniziato l'operazione di rappresaglia contro la base americana di Al Udeid alle porte di Doha, in Qatar. Lo conferma la tv di Stato iraniana citata dalla Tass.

(Keystone-ATS) Gli Stati Uniti stanno “monitorando da vicino le minacce alla nostra base in Qatar”. Lo riferisce un funzionario della Casa Bianca a Fox News.

I missili iraniani lanciati verso le basi americane in Qatar sono 10. Lo riporta Barak Ravid, giornalista di Axios su X citando fonti israeliane. In precedenza Ravid aveva riportato il lancio di sei missili.

Nella regione 40 mila soldati Usa

Nei giorni scorsi, come risulta da varie immagini satellitari, decine di aerei da guerra americani sono spariti dalla base aerea di Al Udeid, alle porte di Doha, in Qatar, il quartier generale avanzato del Comando Centrale dell’esercito statunitense. Di solito, la base è piena di aerei da trasporto, jet da combattimento e droni. Si tratterebbe di una mossa per evitare che gli aerei siano distrutti in caso di attacco, come avvenuto oggi, in una regione dove gli Usa hanno 40 mila soldati.