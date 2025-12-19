Oggi in Svizzera

Chi vuole andare sulle piste durante le festività avrà probabilmente bisogno anche dell’abbigliamento adatto. Tuttavia, la cosa più importante è che ci sia neve .

Attualmente, anche in alta montagna, la neve scarseggia. Il motivo è una “tipica combinazione di un evento naturale estremo, come ce ne sono sempre stati, e del riscaldamento globale”, afferma il climatologo Christoph Marty dell’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe SLF di Davos ai giornali di CH Media. Ci sono sempre stati inizi d’inverno con poche precipitazioni. Tuttavia, quando ora ci sono precipitazioni, a causa delle temperature miti queste cadono sotto forma di pioggia anziché di neve.

Per i comprensori sciistici questo significa che bisogna ricorrere ai cannoni da neve. Tuttavia, le piste composte quasi al 100% da neve artificiale rappresentano un rischio sia per l’ambiente sia per chi pratica sport invernali. Come scrive CH Media, la neve artificiale causa incidenti sciistici più numerosi e gravi.

Da un lato, perché è più densa e dura di quella naturale, il che aumenta il rischio di lesioni. Inoltre, la neve artificiale tende a sciogliersi di giorno e a gelare più rapidamente di notte. Gli incidenti si verificano soprattutto nel pomeriggio, quando la coltre bianca diventa pesante.

Ciononostante, la neve artificiale non dev’essere considerata il capro espiatorio di tutti gli incidenti. “Il fattore più pericoloso nel caso d’incidenti è e rimane la persona, poiché nove incidenti su dieci negli sport sulla neve sono auto-inflitti”, dichiara a CH Media la portavoce della Suva Regina Pinna-Marfurt.