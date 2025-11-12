La Camera Usa vota la fine dello shutdown nella notte centroeuropea
La Camera degli Stati Uniti voterà nella nottata centroeuropea il provvedimento per la fine dello shutdown. I repubblicani prevedono che il voto si terrà intorno alle 19 ora locale, l'una del mattino di giovedì in Svizzera.
(Keystone-ATS) Se i conservatori resteranno compatti non avranno alcun problema a riaprire il governo dopo uno stop di oltre 40 giorni. La misura per diventare effettiva dovrà essere firmata da Donald Trump, che ha assicurato un’azione rapida.