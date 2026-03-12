The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

La Cina approva il quindicesimo piano quinquennale

Keystone-SDA

La Cina ha approvato il quindicesimo piano quinquennale. La votazione è avvenuta durante la chiusura della quarta sessione del 14simo Congresso nazionale del popolo, che segna la fine delle Due sessioni.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La maggior parte dei punti salienti erano già stati raccontati tra ottobre e dicembre dello scorso anno, ora la bozza presentata durante le due sessioni è stata approvata, con un solo voto contrario. Approvata anche la legge sulla Promozione dell’unità e del progresso etnico, che secondo alcuni analisti limita i diritti delle minoranze etniche.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR