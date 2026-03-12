La Cina approva il quindicesimo piano quinquennale

Keystone-SDA

La Cina ha approvato il quindicesimo piano quinquennale. La votazione è avvenuta durante la chiusura della quarta sessione del 14simo Congresso nazionale del popolo, che segna la fine delle Due sessioni.

(Keystone-ATS) La maggior parte dei punti salienti erano già stati raccontati tra ottobre e dicembre dello scorso anno, ora la bozza presentata durante le due sessioni è stata approvata, con un solo voto contrario. Approvata anche la legge sulla Promozione dell’unità e del progresso etnico, che secondo alcuni analisti limita i diritti delle minoranze etniche.