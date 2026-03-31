La megattera del Baltico è di nuovo incagliata

Keystone-SDA

La megattera al largo della costa del Mar Baltico di Wismar è stata avvistato di nuovo questa mattina. Inizialmente nuotava liberamente, ma poi il mammifero marino, soprannominato "Timmy", si è di nuovo incagliato.

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(Keystone-ATS) Secondo quanto hanno reso noto il ministro dell’Ambiente del Mecklenburg-Vorpommern Till Backhaus e Greenpeace, la megattera si troverebbe comunque in una posizione tale da potersi liberare da sola.

Il biologo marino di Greenpeace Thilo Maack ha sottolineato che l’animale è incagliato nel Kirchsee, una parte della baia di Wismar. “Purtroppo la balena ha fatto di testa sua ed è entrata nella baia”, ha affermato Maack. “Spero vivamente che si possa ancora arrivare a un lieto fine”, ha detto Backhaus.

La speranza è che la megattera si sposti nelle acque più profonde del Mar Baltico e poi prenda la rotta verso nord. Greenpeace ha dispiegato un gommone nella baia di Wismar per impedire ciò che comunque alla fine è avvenuto, ovvero che la balena rimanesse bloccata nella baia.

Anche la polizia fluviale è sul posto con la motovedetta costiera “Hoben”. Dopo ben due spiaggiamenti, a Timmendorfer Strand lunedì scorso, e a Wismar sabato, la balena era di nuovo libera da ieri sera.