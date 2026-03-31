The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

La megattera del Baltico è di nuovo incagliata

Keystone-SDA

La megattera al largo della costa del Mar Baltico di Wismar è stata avvistato di nuovo questa mattina. Inizialmente nuotava liberamente, ma poi il mammifero marino, soprannominato "Timmy", si è di nuovo incagliato.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo quanto hanno reso noto il ministro dell’Ambiente del Mecklenburg-Vorpommern Till Backhaus e Greenpeace, la megattera si troverebbe comunque in una posizione tale da potersi liberare da sola.

Il biologo marino di Greenpeace Thilo Maack ha sottolineato che l’animale è incagliato nel Kirchsee, una parte della baia di Wismar. “Purtroppo la balena ha fatto di testa sua ed è entrata nella baia”, ha affermato Maack. “Spero vivamente che si possa ancora arrivare a un lieto fine”, ha detto Backhaus.

La speranza è che la megattera si sposti nelle acque più profonde del Mar Baltico e poi prenda la rotta verso nord. Greenpeace ha dispiegato un gommone nella baia di Wismar per impedire ciò che comunque alla fine è avvenuto, ovvero che la balena rimanesse bloccata nella baia.

Anche la polizia fluviale è sul posto con la motovedetta costiera “Hoben”. Dopo ben due spiaggiamenti, a Timmendorfer Strand lunedì scorso, e a Wismar sabato, la balena era di nuovo libera da ieri sera.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR