The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

La Svezia avrà una nuova centrale nucleare

Keystone-SDA

Vattenfall, l'azienda elettrica statale svedese, ha annunciato oggi che hanno intenzione di costruire la prima centrale nucleare in Svezia da oltre 40 anni a questa parte.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’annuncio è stato fatto stamattina presso la centrale di Ringhals nella regione di Halland, nel sud della Svezia, dove erano presenti anche diversi ministri e il premier Ulf Kristersson: “Oggi facciamo un passo importante verso la creazione di più energia stabile e senza fossili”, ha dichiarato Kristersson. “Si tratta di una decisione presa da Vattenfall che ha valutato l’idea economicamente interessante ma è anche il risultato di una direzione politica chiara”.

Si tratta di un investimento guidato da Vattenfall con il supporto di altre aziende svedesi e vedrebbe l’acquisto di reattori modulari e di piccola scala che saranno prodotti dalla ditta britannica Rolls-Royce e l’americana GE Vernova.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
13 Mi piace
14 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
57 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
21 Mi piace
17 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR