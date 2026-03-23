LaGuardia: “incidente” su pista tra aereo e veicolo, voli sospesi

Keystone-SDA

I voli all'aeroporto LaGuardia di New York sono stati sospesi stamattina a causa di un "incidente" che ha coinvolto un aereo e un veicolo su una pista, secondo quanto riferito dalle autorità.

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(Keystone-ATS) La Federal Aviation Administration (Faa) statunitense ha emesso un ordine di blocco a terra per l’aeroporto, affermando che vi era un’alta probabilità di estendere l’ordinanza. I vigili del fuoco della città hanno dichiarato di essere intervenuti per un “incidente” che ha coinvolto un aereo e un veicolo sulla pista 4. La natura dell’incidente non è stata specificata.

L’autorità per la gestione delle emergenze di New York ha avvertito la popolazione di “aspettarsi cancellazioni, chiusure stradali, ritardi nel traffico e personale di emergenza” nei pressi del principale snodo dei trasporti nel distretto del Queens. “Utilizzate percorsi alternativi”, ha raccomandato.

Tutti i voli in partenza da LaGuardia risultavano in ritardo o cancellati a partire da stamattina, come riportato sul sito web dell’aeroporto.