Larijani, “l’Aiea potrà ispezionare i nostri siti nucleari”

Keystone-SDA

Gli ispettori dell'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, potranno ispezionare i siti nucleari dell'Iran. Lo ha dichiarato Ali Larijani, segretario del Consiglio superiore per la sicurezza dell'Iran, in una intervista rilanciata dall'Irna

(Keystone-ATS) Larijani ha precisato che “per dimostrare che l’Iran non è alla ricerca di armi nucleari, consentiremo all’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea) di ispezionare i nostri siti nucleari, anche quelli situati nel sottosuolo e sulle montagne”.

“Le ispezioni possono essere condotte mensilmente o addirittura quotidianamente, in modo che gli ispettori possano identificare qualsiasi attività sospetta”, ha aggiunto.

Intanto, un agente di Hezbollah che intendeva ripristinare l’infrastruttura militare del gruppo terroristico sostenuto dall’Iran nel Libano meridionale è stato ucciso questa mattina in un attacco con un drone israeliano. Lo afferma l’esercito israeliano, scrive The Times of Israel.

L’uomo è stato colpito nella città di Hanin. L’Idf afferma che le attività dell’agente hanno violato l’accordo di cessate il fuoco del novembre 2024 tra Israele e Libano.