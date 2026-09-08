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Leader locale Spd chiede dialogo con Afd

Keystone-SDA

A seguito del risultato elettorale record dell'Afd in Sassonia-Anhalt, un amministratore distrettuale dell'Spd, Markus Bauer, chiede di aprire al dialogo con il vincitore delle elezioni.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “L’Afd è stata eletta democraticamente ed è chiaramente il partito più forte”, ha dichiarato il leader locale citato dalla Bild. “Non può essere ignorata o esclusa ora”, ha aggiunto, sostenendo che tutti i partiti hanno ora il dovere di dialogare e “esplorare le possibilità di coalizione”.

“Il voto e il mandato degli elettori devono essere rispettati”, ha sostenuto Bauer. “Non dovremmo definirci in base a barriere invalicabili, ma in base a linee rosse morali: valori condivisi e un impegno per i nostri diritti fondamentali”.

“Come amministratore distrettuale – ha affermato in aggiunta questo leader locale dell’Spd – mi aspetto che siamo in grado di governare e funzionare efficacemente”.

Azioni disumane o violazioni della legge non hanno posto in questo processo. “Rifiuto tali comportamenti e li criticherei sempre apertamente”, ha sottolineato Bauer. “Ma trovare un terreno comune al di là delle divisioni partitiche, lavorando insieme per ottenere il meglio per i cittadini, questo è importante e possibile”.

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