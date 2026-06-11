Leggero calo dei tassi ipotecari a inizio giugno
I tassi ipotecari in Svizzera hanno registrato un leggero calo negli ultimi mesi: il tasso indicativo a dieci anni pubblicato da una trentina di istituti si attestava all'1,86% all'inizio di giugno, contro l'1,93% di sei mesi prima.
(Keystone-ATS) I debitori che dovranno rinnovare i propri prestiti non devono però aspettarsi un miglioramento significativo delle condizioni nei prossimi mesi, avverte oggi il portale comparis.ch.
Il rendimento delle obbligazioni decennali della Confederazione si attesta ora allo 0,48%, contro lo 0,33% di inizio anno.
“I tassi ipotecari svizzeri si trovano attualmente in una situazione delicata, a un bivio tra una politica monetaria ancora accomodante della BNS e l’aumento dei tassi sul mercato dei capitali a lungo termine”, spiega Dirk Renkert, esperto di finanza di comparis.ch.
Sebbene la Svizzera goda di un basso tasso di inflazione, di stabilità economica e di tassi pari a zero applicati dalla Banca nazionale svizzera (BNS), l’aumento del debito pubblico all’estero, i rischi geopolitici e l’aumento dei rendimenti sui mercati dei capitali internazionali costituiscono altrettanti ostacoli a una significativa riduzione dei tassi ipotecari a lungo termine.