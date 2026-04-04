The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Lima: calca fatale in stadio, un morto

Keystone-SDA

Una persona è morta e almeno 60 sono rimaste ferite in seguito all'incidente avvenuto ieri sera allo stadio Alejandro Villanueva di Lima, in Perù, durante un raduno di tifosi dell'Alianza Lima alla vigilia della sfida contro l'Universitario, storica rivale del club.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo quanto riferito dalla polizia, diversi sostenitori sono rimasti intrappolati nel settore sud dell’impianto a causa del massiccio afflusso di persone, rendendo necessario l’intervento degli agenti per soccorrere i presenti.

Il bilancio della calca, riporta la stampa locale, è stato confermato anche dal ministero della Salute, che ha parlato finora di 60 feriti trasferiti in vari ospedali della capitale.

In un primo momento il dicastero aveva segnalato il crollo di un muro all’interno dello stadio, ma successivamente sia la polizia sia l’Alianza Lima hanno smentito questa ricostruzione. Restano ancora da chiarire le cause dell’accaduto. Video diffusi dalle tv locali mostrano una folla compatta tra fumogeni e fuochi d’artificio.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR