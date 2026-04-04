Lima: calca fatale in stadio, un morto

Keystone-SDA

Una persona è morta e almeno 60 sono rimaste ferite in seguito all'incidente avvenuto ieri sera allo stadio Alejandro Villanueva di Lima, in Perù, durante un raduno di tifosi dell'Alianza Lima alla vigilia della sfida contro l'Universitario, storica rivale del club.

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(Keystone-ATS) Secondo quanto riferito dalla polizia, diversi sostenitori sono rimasti intrappolati nel settore sud dell’impianto a causa del massiccio afflusso di persone, rendendo necessario l’intervento degli agenti per soccorrere i presenti.

Il bilancio della calca, riporta la stampa locale, è stato confermato anche dal ministero della Salute, che ha parlato finora di 60 feriti trasferiti in vari ospedali della capitale.

In un primo momento il dicastero aveva segnalato il crollo di un muro all’interno dello stadio, ma successivamente sia la polizia sia l’Alianza Lima hanno smentito questa ricostruzione. Restano ancora da chiarire le cause dell’accaduto. Video diffusi dalle tv locali mostrano una folla compatta tra fumogeni e fuochi d’artificio.