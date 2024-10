Località migliori per vivere sono i centri medi, Locarno top Ticino

(Keystone-ATS) Sono i centri medi ad essere le località più attraenti in Svizzera, se si tiene conto di fattori quali i costi abitativi, le infrastrutture disponibili e l’offerta di tempo libero.

È quanto emerge da uno studio di UBS, che in relazione al Ticino pone in primo piano Locarno.

Gli esperti della banca guidata da Sergio Ermotti hanno calcolato un indicatore di attrattiva residenziale, basato su 35 variabili, per una famiglia con due bambini di tre tipologie diverse di reddito e sostanza. I dati si basano su una sistemazione in affitto, per determinare una situazione il più possibile uniforme.

Il risultato? A causa dell’elevato onere per l’alloggio in molte zone non sono le grandi città e le prestigiose località a bassa tassazione a essere in cima alla classifica. Ad esempio nella grande regione di Zurigo, i comuni di Aarau e Sciaffusa superano quelli del lago di Zurigo, in Romandia Vevey e Morges sono più attraenti di Losanna e in Ticino Tenero-Contra e Muralto precedono Lugano. Ci sono pochi comuni che, nonostante un’infrastruttura e una qualità della vita superiori alla media, possono vantare costi abitativi inferiori alla media: tra questi vanno annoverati Sciaffusa, Goldach (SG), Rheinfelden (AG), Yverdon-les-Bains (VD) e Delémont (JU).

Andando nei dettagli, in Ticino il comune più attraente è Locarno, seguito da Tenero-Contra e Muralto; al quarto posto figura Lugano, seguono Ascona, Bellinzona, Melide, Paradiso, Morcote e Minusio. Quella indicata è la top ten per chi ha reddito e patrimonio medio. Se si considera invece chi è più povero e chi è più ricco la graduatoria cambia leggermente. Nelle fasce più basse, Locarno e Tenero-Contra rimangono in testa, ma Lugano sale al terzo posto e fra i primi dieci comuni si inseriscono anche realtà quali Gordola e Brissago (che estromettono Paradiso e Morcote). Puntando l’attenzione sulle famiglie facoltose, Locarno resta prima, Lugano diventa seconda e Muralto terza; in questo caso la “new entry” è Castel San Pietro.

Nella regione Alpi orientali, che comprende i Grigioni, svetta Coira, davanti a Quarten (SG) e Walenstadt (SG).