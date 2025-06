Locarno Film Festival: premio alla carriera a Lucy Liu

Keystone-SDA

Il premio alla carriera ("Career Achievement Award") di Locarno78 va all'attrice americana Lucy Liu. Il riconoscimento le verrà consegnato giovedì 14 agosto in Piazza Grande.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il premio era finora meglio conosciuto con il nome “Lifetime Achievement Award”.

Nota al grande pubblico come una delle “Charlie’s angels”, al fianco di Cameron Diaz e Drew Barrymore, e con ruoli iconici in “Kill Bill” e “Chicago”, per citarne solo alcuni, Lucy Liu vanta una carriera di più di trent’anni, si legge in una nota odierna del Locarno Film Festival.

“Salita alla ribalta con il ruolo interpretato in ‘Ally McBeal’, che le è valso le candidature agli Emmy e ai SAG, si è subito imposta come figura pionieristica della televisione”, prosegue il comunicato.

A Locarno Lucy Liu, classe 1968, presenterà “Rosemead” di Eric Lin in cui “interpreta una malata terminale in corsa contro il tempo per proteggere il figlio dalle sue violente ossessioni”, indica la nota. L’attrice è anche produttrice della pellicola.

Aggiudicandosi una stella sulla Hollywood Walk of Fame, Liu è passata alla storia diventando, in quasi 60 anni, la seconda donna americana di origine asiatiche a riceverla.

Oltre ad essere attiva come attrice, regista e produttrice, Liu è anche artista visiva, crea sculture e dipinti a tecnica mista.

Di lei il direttore artistico del Locarno Film Festival Giona A. Nazzaro, citato nella nota, dice: “Le sue scelte coraggiose e la sua costante capacità di reinventarsi continuano a ridefinire cosa significhi essere un’artista nel ventunesimo secolo”.

Lucy Liu incontrerà il pubblico al Forum @Spazio Cinema venerdì 15 agosto. La 78esima edizione del Locarno Film Festival si tiene dal 6 al 16 agosto.