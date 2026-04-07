Macron apre One Health Summit a Lione

Keystone-SDA

Il presidente francese, Emmanuel Macron, aprendo il summit One Health a Lione, ha invocato una maggiore "cooperazione" internazionale e scambio di informazioni sulle sfide legate alla salute, sia umana che animale e ambientale, a sei anni dalla pandemia da Covid-19.

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(Keystone-ATS) In un contesto in cui le sfide ”poste dalla salute mondiale impongono più che mai coordinamento e cooperazione, abbiamo una situazione internazionale che viene a spezzare tutto questo”, ha deplorato Macron, più che mai impegnato per un approccio multilaterale alle problematiche del nostro tempo. In un “mondo in crisi”, con “le guerre” che stravolgono le sfide strategiche contemporanee, il leader francese ha dunque evocato le ”divisioni, il taglio di contributi, i dubbi espressi da alcuni sulla nostra organizzazione collettiva”.

Un messaggio, quello di Macron, rivolto in particolare agli Stati Uniti di Donald Trump, accanito detrattore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). Il leader francese ha quindi insistito sulle virtù del mondo multilaterale, con un sistema mondiale della salute basato su una “scienza libera, aperta, indipendente”, una “governance mondiale pienamente trasparente” nonché “un cooordinamento su scala internazionale per cui l’Oms ha legittimità”.

Dall’inizio del suo primo quinquennato all’Eliseo, nel 2017, Macron ha regolarmente organizzato dei summit ‘One Planet’ per affrontare le tematiche ambientali al livello internazionale. Questo è il primo legato alle tematiche sanitarie, ‘One Health’, una salute.

Il vertice Internazionale One Health, organizzato dalla Francia attuale presidente di turno del G7, si tiene in occasione della Giornata mondiale della Salute, per ricordare la fondazione dell’Organizzazione mondiale della Sanità, avvenuta il 7 aprile 1948.