Medacta guadagna di più nell’anno del 25esimo

Keystone-SDA

3 minuti

(Keystone-ATS) Profitti in crescita per Medacta, gruppo con sede a Castel San Pietro che produce dispositivi ortopedici.

L’impresa ha chiuso il primo semestre con un risultato operativo rettificato a livello Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) di 78 milioni di euro (74 milioni di franchi), in progressione dell’8% su base annua.

L’utile netto ha fatto un balzo del 31% a 38 milioni di euro, ha comunicato oggi l’azienda. Il fatturato – dato già noto da luglio – è salito del 14% a 289 milioni.

“Il primo semestre del 2024 ha registrato una forte crescita dei ricavi, grazie alla nostra equilibrata presenza geografica e a un’efficace strategia di marketing per cogliere nuove opportunità”, commenta il Ceo Francesco Siccardi, citato in un comunicato odierno. “Siamo particolarmente soddisfatti di questa straordinaria performance che, nell’anno della celebrazione del nostro 25esimo anniversario, conferma ulteriormente la forza della nostra strategia e dei nostri valori, nonché la capacità dell’azienda di superare in modo significativo la crescita del mercato. Grazie alla nostra costante attenzione al controllo dei costi siamo stati anche in grado di difendere la nostra redditività, malgrado l’aumento delle spese di vendita e marketing nella prima parte dell’anno”.

L’impresa sta festeggiando il quarto di secolo di esistenza con un tour mondiale che prevede una serie di eventi scientifici globali, con appuntamenti in Svizzera, Australia, Stati Uniti e Giappone. “Questi incontri sottolineano il nostro impegno nella formazione medica, promuovendo lo scambio di esperienze e conoscenze tra chirurghi di fama mondiale”, afferma la dirigenza. L’obiettivo è migliorare le cure dei pazienti puntando sula sostenibilità della medicina e su tecnologie personalizzate in ortopedia e chirurgia vertebrale.

I dati sulla redditività diffusi oggi sono superiori alla media dei pronostici degli analisti e l’effetto in borsa non è mancato: nella prima ora di contrattazioni l’azione Medacta guadagnava il 2%. Dall’inizio dell’anno la performance è però negativa, pari al -5%.

Fondata nel 1999, Medacta è specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti ortopedici innovativi e nello sviluppo di tecniche chirurgiche di accompagnamento. È in particolare attiva nei comparti delle protesi articolari, della chirurgia della colonna vertebrale e della medicina dello sport. Opera in oltre 60 paesi e alla fine del 2023 aveva in organico 1730 dipendenti. L’esordio in borsa è avvenuto nell’aprile 2019.