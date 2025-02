Media, nel piano di pace anche le elezioni in Ucraina

Keystone-SDA

Il piano di pace degli Stati Uniti e della Russia prevede anche nuove elezioni in Ucraina. Lo riporta Bloomberg citando il post su X di una giornalista di Fox. Dal canto suo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato i colloqui tra USA e Russia oggi a Riad.

1 minuto

(Keystone-ATS) Citando fonti americane, Fox successivamente precisa che l’idea delle elezioni in Ucraina è stata solo “ventilata” e che “potrebbe essere parte di future trattative”. Fonti diplomatiche hanno riferito a Fox che gli Stati Uniti e la Russia riterrebbero nuove elezioni in Ucraina come una condizione chiave per il successo.

Alcune fonti ucraine hanno spiegato a Fox che il presidente russo Vladimir Putin ritiene che ci siano buone possibilità di eleggere un “presidente fantoccio ed è convinto che qualsiasi altro candidato sarebbe più flessibile e pronto a trattare e fare concessioni. Dall’altra parte, Trump è pronto ad accettare ogni risultato”.

Dal canto suo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato i colloqui tra USA e Russia oggi a Riad come colloqui sulla guerra in Ucraina senza la partecipazione ucraina. Si stanno svolgendo colloqui “tra i rappresentanti della Russia e i rappresentanti degli Stati Uniti d’America. Sull’Ucraina, ancora sull’Ucraina, e senza l’Ucraina”, ha detto Zelensky durante una visita ufficiale in Turchia.