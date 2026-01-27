Melania Trump chiede unità, “se manifestate fatelo pacificamente”

Keystone-SDA

"Chiedo unità. Mio marito, il presidente, ha avuto delle buone chiamate ieri con il governatore" del Minnesota e con il sindaco di Minneapolis e "stanno lavorando insieme" per calmare la situazione. Lo ha detto la first lady Melania Trump in un'intervista a Fox.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Sono contro la violenza. Per favore se manifestate, fatelo pacificamente. Dobbiamo essere uniti” in periodi come questo, ha aggiunto Melania.

Intanto, suo marito Donald Trump ha avuto ieri sera nello Studio Ovale un incontro di due ore con la ministra per la Sicurezza Nazionale Kriti Noem, nell’occhio del ciclone dopo gli incidenti mortali a Minneapolis. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali è stata Noem ad aver chiesto il faccia a faccia.

Il presidente non ha lasciato intendere che il posto della ministra fosse a rischio ma l’incontro conferma la volontà di un cambio di strategia da parte dell’amministrazione. Nello Studio Ovale oltre a Trump e Noem c’erano il capo dello staff della Casa Bianca Susie Wiles, la portavoce Karoline Leavitt e il direttore della comunicazione Steven Cheung. Non era presente il consigliere di Trump per l’immigrazione Stephen Miller.