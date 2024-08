MO: Lufthansa cancella voli verso Israele e Iran fino al 12 agosto

(Keystone-ATS) Il gruppo aereo tedesco Lufthansa – di cui fa parte Swiss – prolunga di altri 4 giorni la cancellazione dei voli verso l’area di crisi del Medio Oriente per motivi di sicurezza.

I collegamenti con Israele e Teheran, infatti, sono sospesi fino a lunedì 12 agosto compreso, ha dichiarato il gruppo tedesco che nei giorni scorsi aveva annunciato la cancellazione dei voli fino all’8 agosto. Questo periodo si applicava già ai voli per la capitale libanese Beirut.

I voli per Amman in Giordania e Erbil nel nord dell’Iraq sono stati inizialmente cancellati fino a mercoledì (7 agosto) compreso. Fino ad allora, le compagnie aeree non utilizzeranno lo spazio aereo sopra l’Iraq e l’Iran. Ciò è dovuto alle crescenti tensioni tra Israele e Iran.

Lufthansa ha offerto ai viaggiatori la possibilità di cambiare volo gratuitamente. È inoltre possibile cancellare gratuitamente le prenotazioni effettuate fino al 20 agosto.

Il divieto di volo si applica a tutte le compagnie aeree del gruppo e agli aeromobili sia cargo che passeggeri. Oltre al vettore principale, il gruppo Lufthansa comprende anche Swiss, Austrian, Brussels Airlines ed Eurowings.